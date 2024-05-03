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إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو السويدية خلال فعاليات يوروفيجن

أخبار دولية
2024-05-03 | 01:35
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إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو السويدية خلال فعاليات يوروفيجن
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إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو السويدية خلال فعاليات يوروفيجن

نصحت إسرائيل مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو بين 7 و11 أيار، الفترة التي تستضيف فيها المدينة السويدية فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، محذّرة إيّاهم من خطر تعرّضهم لهجمات في ظلّ الأوضاع الراهنة.
     
وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان، إنّه في ضوء "الدعوات التي أُطلقت لمهاجمة يهود وإسرائيليين" ورغبة بعض الجهات بتنظيم "تظاهرات مناهضة لإسرائيل"، فإنّه يخشى أن "تستغلّ خلايا "إرهابية" التظاهرات والمناخ المناهض لإسرائيل لتنفيذ هجمات ضدّ إسرائيليين قصدوا السويد لحضور مسابقة يوروفيجن".
     
وفي بيانه، أعلن مجلس الأمن القومي أنّه بناء على ذلك فقد قرّر رفع مستوى تحذير السفر إلى مالمو من المستوى 2 (تهديد محتمل) إلى المستوى 3 (تهديد معتدل).
     
وأوضح المجلس أنّ رفع مستوى التحذير يتعلّق حصراً بمدينة مالمو حيث تقيم جالية عربية كبيرة.
     
ودعا المجلس الإسرائيليين الذين يخططون حالياً للسفر إلى مالمو لحضور مسابقة يوروفيجن إلى إعادة النظر في مخططاتهم.
     
كما طلب المجلس من الإسرائيليين الذين سيسافرون رغم ذلك إلى مالمو أن يحمّلوا على هواتفهم المحمولة تطبيقاً طوّره الجيش الإسرائيلي لتحذير سكّان الدولة العبرية عند وقوع أي هجوم أو قصف، وذلك من أجل تلقي الإخطارات في الوقت الحقيقي في حال حصول أيّ طارئ. 
     
ووعدت سلطات مدينة مالمو الأربعاء بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المسابقة.
     
وقدّمت جهات عدّة طلبات للتظاهر في المدينة احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في المسابقة.
     
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" نصح المغنية عيدن غولان (20 عاماً) التي تمثّل إسرائيل في المسابقة بعدم مغادرة غرفتها أثناء إقامتها في مالمو.

أخبار دولية

إسرائيل

مالمو

السويد

يوروفيجن

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