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تركيا: تعليق التجارة مع إسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة

أخبار دولية
2024-05-03 | 04:43
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تركيا: تعليق التجارة مع إسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة
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تركيا: تعليق التجارة مع إسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم، أن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وأوقفت تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل الخميس، وعزت ذلك إلى "أسوأ مأساة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بولات في كلمة له بإسطنبول بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر نيسانk أن موقف إسرائيل المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة. 

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في عام 2023.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر في قطاع التصدير قولها إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات قوية من إسرائيل يدرسون سبلا بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية.

أخبار دولية

عمر بولات

تجارة

تركيا

إسرائيل

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