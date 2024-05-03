"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى هجوما صاروخيا على أهداف في تل أبيب

أعلن مصدر في "المقاومة الإسلامية في العراق"، ان مسلحين شنوا عدة هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ كروز يوم الخميس، بحسب "رويترز".



وأوضح المصدر لرويترز أن الهجوم نفذ بعدة صواريخ كروز من نوع الأرقب واستهدف تل أبيب للمرة الأولى.



كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.



ولا تعلق إسرائيل رسميا على الهجمات التي تعلن الفصائل العراقية المسلحة مسؤوليتها عنها.