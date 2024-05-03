مقتل أوكراني خطط لمهاجمة محطة وقود في روسيا

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن أفراد الجهاز قتلوا أوكرانيا كان يخطط لمهاجمة محطة وقود في لينينغراد بشمال غرب البلاد باستخدام متفجرات.



وأفاد جهاز الأمن الاتحادي بأن الرجل قُتل بعدما أطلق أفراد الأمن النار عليه.