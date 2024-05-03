الصحة العالمية: خطة الطوارئ لعملية الاجتياح المحتملة في رفح مجرد "ضمادة"

أعلن مسؤول بمنظمة الصحة ان الوكالة أعدت خطة طوارئ في حالة حدوث توغل إسرائيلي في مدينة رفح بغزة لكنه أوضح أنها لن تكون كافية لمنع حدوث ارتفاع كبير في عدد القتلى.



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن في مؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو: "أريد أن أقول حقا إن خطة الطوارئ هذه هي مجرد ضمادة".



وأضاف: "لن تمنع على الإطلاق الوفيات والانتشار المتوقع للأمراض جراء العملية العسكرية".