الشرطة تدخل جامعة سيانس بو في باريس حيث يعتصم طلاب دعما لغزة

شوهدت الشرطة الفرنسية وهي تدخل المبنى الرئيسي لجامعة سيانس بو في وسط باريس اليوم حيث يعتصم مجموعة من الطلاب الغاضبين من الحرب في غزة.



وأكد طالب داخل الجامعة لرويترز أن الشرطة تضيق الخناق على المحتجين.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة تحاول إخلاء الموقع.