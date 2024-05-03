الكرملين يعتبر تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات الى أوكرانيا "خطرة للغاية"

نددت الرئاسة الروسية بتصريحات "خطرة للغاية" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يستبعد فيها إرسال قوات غربية الى أوكرانيا بحال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "هذا التصريح مهم للغاية وخطر للغاية"، مشيرا الى أن ماكرون "يواصل على الدوام الحديث عن إمكانية الانخراط المباشر على الأرض في النزاع بشأن أوكرانيا. هذا نسق خطر للغاية".