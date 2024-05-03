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موسكو: القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا في أوكرانيا هذا العام

أكّد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من الأراضي في أوكرانيا هذا العام.



وأضاف شويجو أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة.