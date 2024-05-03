الحكومة الفرنسية تؤكد أن "الحزم كامل وسيبقى كاملا" بعد تدخل الشرطة في معهد العلوم السياسية

أكدت الحكومة الفرنسية الجمعة، أن "الحزم كامل وسيبقى كاملاً"، مع تدخل الشرطة لفضّ اعتصام مؤيد للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية في باريس.



وقالت الحكومة: "في ما يتعلق بالوضع في المؤسسات (الجامعية)، أمكن حلّ بعضها عن طريق الحوار. في ما يتعلّق بأخرى، تمّ تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور". وأشارت الى أنه في ما يتعلق بالمعهد العريق في العاصمة، طلب رئيس الحكومة غابريال أتال "التدخل ما إن يقدّم مدير" المعهد طلبا بذلك.