مقتل مسلحين موالين للنظام السوري في هجمات لـ"داعش"

قُتل 15 مسلحاً على الأقل من الموالين للنظام في هجمات شنّها تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع عسكرية في وسط سوريا الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد: "هاجم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية بشكل مباغت خلال الساعات الفائتة، ثلاثة مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الكوم شمالي بلدة السخنة بريف حمص الشرقي".



وأكد أن ذلك أدى الى "مقتل 15 عنصراً من الدفاع الوطني".



ولم تشر وسائل الإعلام الحكومية السورية على الفور إلى الهجمات.