مقتل 9 في ضربة جوية على مخيم للنازحين شرق الكونغو

أعلن مسؤول محلي أن هجومًا جويًا قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص من بينهم سبعة أطفال اليوم الجمعة في مخيم للنازحين في مدينة غوما في شرق الكونغو.



ولم يتبين بعد من يقف وراء الهجوم. وحققت جماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا تقدمًا خلال العامين الماضيين واقتربت من مدينة غوما في الأشهر القليلة الماضية ما دفع الآلاف إلى البحث عن ملاذ آمن في المدينة هربًا من المناطق المحيطة بها.



وقال ديديسي ميتيما رئيس منطقة لاك فيرت حيث وقع الهجوم الجوي لرويترز إنه رأى جثث سبعة أطفال ورجلين.



وأضاف أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا وأنه من الممكن أن يرتفع عدد القتلى.



ولم يرد الجيش الكونغولي بعد على طلب للتعقيب.