الحوثيون: سنستهدف كل السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة تطالها أيدينا

أعلنت قوات الحوثي بدء المرحلة الرابعة من التصعيد حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة، وساحتها هذه المرة؛ البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الى أن الحركة ستستهدف كلّ السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها.



وقال إن "الحركة ستستهدف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطلها أيدينا".

وأضاف: "يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان".



وتابع: "في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها".