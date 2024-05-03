جهاز الأمن الفدرالي الروسي يقتل شخصاً يشتبه بأنه عميل لأوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنّه قتل رجلاً يشتبه بأنّه تمّ تجنيده من قبل أوكرانيا لتنفيذ هجمات في روسيا، وفق وسائل إعلام في موسكو.



وقال الجهاز في بيان نشرته وكالات روسية إنّه "قام بتحييد" شخص "كان يخطّط لسلسلة هجمات في روسيا، خصوصاً ضدّ المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة موسكو" وضدّ "كتيبة مقاتلين متطوّعين" في سانت بطرسبرغ.



ونشرت وكالة "ريا نوفوستي" صوراً وزعها الجهاز تُظهر رجالاً يطلقون النار على مكان قيل إنّ المشتبه به لجأ إليه في حقل في منطقة لينينغراد (شمال غرب)، ثمّ عرضت صورة قالت إنّها لجثته.



وقال جهاز الأمن الفدرالي إنّ المشتبه به كان روسياً من مواليد 1976 جنّدته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.