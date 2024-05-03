روسيا: مستعدون لبحث مقترحات "جادة" بشأن تحقيق السلام بأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لبحث مقترحات "جادة" لتسوية الصراع في أوكرانيا على أساس "الواقع القائم" ومخاوف موسكو الأمنية.وذكرت في إفادة صحفية أن أوكرانيا لا بد أن تتعهد بأن تظل دولة محايدة عسكريا في المستقبل.