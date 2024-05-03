بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعتين وأفراد في إسرائيل بسبب العنف في الضفة الغربية

أعلنت بريطانيا الجمعة أنها فرضت عقوبات على "متطرفين" اسرائيليين بسبب "الزيادة غير المسبوقة" في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات صارمة".



ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قوله إن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام".



وأضاف إن هذه العقوبات تستهدف مجموعتين نفذتا "هجمات" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وأربعة أفراد "مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الصارخ ضد مدنيين فلسطينيين".



وحث كامرون "السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات" بحق المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكدًا أن بلاده "لن تتردد" في فرض عقوبات اخرى إذا لزم الأمر.



والمجموعتان المشمولتان بالعقوبات هما "هيلتوب يوث" لإنشائها "مستوطنات غير قانونية بهدف طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة" بحسب لندن، و"ليهافا" لقيامها "بتسهيل وتحريض وتشجيع" أعمال العنف ضد العرب والفلسطينيين.



وبين الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات نوعام فيدرمان الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".