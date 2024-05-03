"حماس": نتنياهو يسعى إلى نسف آفاق أي هدنة من خلال التلويح بمهاجمة رفح

اتّهم مسؤول في حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي الى نسف آفاق أي هدنة في الحرب الدائرة في غزة.



وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في حديث لوكالة فرانس برس: "نحن نجري حوارات داخلية في قيادة حماس وأيضاً مع الفصائل المختلفة خاصة في المقاومة التي تشارك في القتال في هذه المعركة" قبل عودة المفاوضين إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة.



لكنّه حذّر من أن نتانياهو الذي "يصرّح علناً بأنه سيقوم باجتياح رفح بغض النظر عن نتيجة التفاوض وسواء تم الاتفاق أو لا"، إنما يسعى "بتصريحاته المتكررة مؤخرا" إلى "إفشال أي امكانية لعقد اتفاق".



وقال بدران في مقابلة عبر الهاتف إن "نتانياهو كان هو المعطّل لكل جولات الحوار السابقة أو التفاوض السابق، ومن الواضح أنه ما زال، أي أنه غير معني بالوصول إلى اتفاق".



وأضاف: "لذلك يقول كلاما في الاعلام لإفشال هذه الجهود المبذولة حالياً".