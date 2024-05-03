واشنطن تدين الهجمات السيبرانية في أوروبا وتتّهم روسيا بتدبيرها

وجّهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى روسيا في سلسلة من الهجمات السيبرانية "الخبيثة" على دول أوروبية من بينها ألمانيا وجمهورية التشيك.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "تدين الولايات المتحدة بشدة النشاط السيبراني الخبيث الذي تقوم به مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، والمعروفة أيضا باسم إيه بي تي 28، ضد ألمانيا وتشيكيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا والسويد".

