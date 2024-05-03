مدير الـ "سي.آي.إيه" وصل إلى القاهرة

كشفت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي أن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة.



وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.