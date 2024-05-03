إردوغان: تعليق المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف لإجبارها على وقف النار في غزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة أن تعليق أنقرة المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف إلى إجبار الأخيرة على وقف إطلاق النار في غزة.



وقال اردوغان أمام مجموعة من رجال الأعمال في اسطنبول: "لقد اتخذنا بعض الإجراءات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار وزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة"، مضيفًا: "سنراقب تداعيات هذه الخطوة التي اتخذناها بالتنسيق والتشاور مع رجال أعمالنا".