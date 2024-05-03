الجيش الأميركي يعلق الإنشاءات في رصيف نقل المساعدات لغزة بسبب الطقس

أعلن الجيش الأميركي اليوم الجمعة أنه علق مؤقتًا أعمال بناء الرصيف البحري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة بسبب الأحوال الجوية، وسيواصل بدلًا من ذلك أعمال التجميع في ميناء أشدود الإسرائيلي.



وذكر الجيش في بيان أن "الرياح العاتية والأمواج العالية المتوقعة في البحر تتسبب في ظروف غير آمنة للجنود العاملين على سطح الرصيف غير مكتمل البناء".



وقال "الرصيف غير المكتمل والسفن العسكرية المشاركة في تشييده انتقلوا إلى أشدود حيث تستمر أعمال التجميع".



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت هذا الأسبوع أنه تم الانتهاء من تشييد 50 بالمئة من الرصيف.