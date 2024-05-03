مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح "قد يؤدي إلى حمام دم"

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.



ولفت غيبرييسوس عبر منصة إكس إلى أن "منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، قد تؤدي إلى حمام دم، وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا".