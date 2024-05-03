من هي "سرايا الأشتر" البحرينية؟

جبهة أخرى قد تكون فُتحت على إسرائيل وهي المقاومة الاسلامية في البحرين.فمن هي " سرايا الأشتر" الفصيل الذي قال إنه إستهدف إيلات في جنوب إسرائيل، وهل أطلق مسيّرته من الأراضي البحرينية فعلاً؟