الأمم المتحدة: ألف لاجىء يفرون من مخيم إثيوبي بسبب إنعدام الأمن فيه

فر حوالى ألف لاجىء من مخيم تديره الأمم المتحدة في شمال إثيوبيا بعدما وقعوا ضحايا سرقات مسلحة وإطلاق نار وعمليات خطف مزعومة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.



وفر اللاجئون، وهم من إريتريا والسودان الذي يشهد حربًا، من مخيم أولالا في منطقة أمهرة مطلع الأسبوع الحالي "لأنهم لم يشعروا بالأمان في المقام الأول"، وفقًا لمتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقال الناطق لوكالة فرانس برس في نيروبي: "يأتي ذلك بعد حوادث أمنية عدة بما فيها جرائم وعميات سرقة وسرقة مسلحة وإطلاق نار وعمليات خطف مزعومة".



ويقع مخيم أولالا على مسافة نحو 70 كيلومترًا من موقع المتيمة الحدودي مع السودان الغارق في حرب منذ نيسان من العام الماضي.



وأشار المتحدث إلى أن فرق المفوضية والسلطات الإثيوبية حاولت تشجيع اللاجئين على العودة إلى أولالا، لكنهم رفضوا وبقوا على قارعة طريق على مسافة 1,5 كيلومتر منه.



وأوضح أن "السلطات المحلية توفر الأمن لهم، فيما نشرت المفوضية وشريكتها منظمة "وورلد فيجن" عيادة متنقلة في المنطقة لتقديم الدعم الطبي"، لافتًا إلى أن فرقًا من الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع المجموعة لمحاولة التوصل إلى حل.