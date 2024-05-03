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وفد من حماس سيزور القاهرة غدا السبت
أخبار دولية
2024-05-03 | 13:54
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وفد من حماس سيزور القاهرة غدا السبت
أكدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس أنها و"في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".
كما أكدت حماس في بيان "على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً"، موضحة أننا "ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".
وشددت على أننا في "حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".
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