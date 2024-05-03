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مصرع أربعة من فريق لتسلق الجبال في العراق جراء أمطار طوفانية

أخبار دولية
2024-05-03 | 14:03
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مصرع أربعة من فريق لتسلق الجبال في العراق جراء أمطار طوفانية
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مصرع أربعة من فريق لتسلق الجبال في العراق جراء أمطار طوفانية

لقي أربعة أشخاص من فريق لتسلق الجبال مصرعهم الجمعة في السليمانية في شمال العراق جراء فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال رؤوف كمال قائمقام منطقة قرداغ (40 كم جنوب السليمانية) لوكالة فرانس برس: "غرق أربعة أشخاص من فريق لتسلق الجبال مكون من 12 شخصًا في قرية أواسبي في قرداغ".

وأكد آرام علي المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية الحصيلة، مشيرًا إلى أن ثمانية متسلقين آخرين نجوا من الحادث في جنوب السليمانية، ثاني مدن أقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ولفت إلى أنه تم توجيه تحذير أمس بأن الطقس غير مناسب ولا يجوز السفر إلى هذه الأماكن وخاصة فرق تسلق الجبال.

وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في حدوث فيضانات في مناطق عدة من العراق، خاصةً في الشمال حيث أُغلقت بعض الطرق في أربيل عاصمة إقليم كردستان.   

وقال المتحدث باسم هيئة الانواء الجوية العراقية عامر الجابري لفرانس برس إن الأمطار يفترض أن تبدأ في البلاد مع نهاية شهر كانون الأول وحتى نهاية شهر آذار.

وأشار إلى أن "نسبة الامطار التي تساقطت على البلاد خلال هذا العام أفضل من العام الماضي".  

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