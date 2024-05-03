واشنطن تعتقد بحدوث تقدم في محادثات الرهائن... ماذا عن خطة اجتياح رفح؟

أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تعتقد بإحراز تقدم في محادثات احتجاز الرهائن في غزة، لافتا إلى أنها ما زالت تنتظر سماع المزيد في هذا الصدد.



وتحدث المسؤول بعد أن قال مسؤول في حماس لرويترز إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة غدا السبت وسط توقعات بأن تقدم ردا مكتوبا على اقتراح إسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق رهائن.



من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن واشنطن لم تطلع على خطة شاملة لتفكير إسرائيل فيما يتعلق بعملية عسكرية مزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة.