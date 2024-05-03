كندا توقف ثلاثة أشخاص تشتبه بضلوعهم في اغتيال ناشط انفصالي من السيخ

ألقت الشرطة الكندية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في فرقة اغتيال يعتقد أنها نفّذت أوامر للحكومة الهندية بتصفية الزعيم السيخي هارديب سينغ نيجار في فانكوفر العام الماضي.



وكانت هذه القضية قد أدت إلى أزمة دبلوماسية بين أوتاوا ونيودلهي.



وفي أيلول، اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو علنا أجهزة الاستخبارات الهندية بقتل الزعيم الانفصالي، في وقت وصفت نيودلهي الاتهامات بأنها "سخيفة".



وطردت أوتاوا على خلفية القضية دبلوماسيا وصفته بأنه يقود الاستخبارات الخارجية الهندية في كندا، ما دفع نيودلهي إلى الرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.



وتضم كندا أكبر جالية للسيخ خارج الهند على مستوى العالم، ولطالما أبدت نيودلهي عدم رضاها عن طريقة تعاطي أوتاوا مع أنشطة السيخ الانفصالية.



وأفادت محطة "سي بي سي" الكندية نقلا عن وثائق تم تقديمها لمحكمة في غرب كندا، بأن الموقوفين الثلاثة يواجهون اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى والتآمر.



وهم متهمون بالضلوع في إطلاق النار وقيادة مركبة أطلقت النار منها وبالترصّد في اليوم الذي اغتيل فيه الزعيم السيخي.



وأفادت المحطة بأن الشرطة تحقق أيضا في صلات محتملة بثلاث جرائم قتل أخرى، من بينها جريمة قتل فتى يبلغ 11 عاما في إدمونتون.