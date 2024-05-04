بلينكن: الهجوم على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى المقبول"... وهذا ما قاله عن تطبيع سعودي - اسرائيلي

كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة في غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.



وقال بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول".

ولفت الى ان حركة حماس هي "العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار" مع إسرائيل.

وفي شأن متصل بالتطبيع بين المملكة العربية السعودية واسرائيل، اعلن بلينكن ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يريد التطبيع مع اسرائيل في اقرب وقت ممكن شرط وقف الحرب في غزة وبدء مسار انشاء دولة الفلسطينية.