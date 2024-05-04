إندونيسيا: الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 14 شخصا

اعلنت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم السبت إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 14 شخصا في إقليم جنوب سولاويسي بينما تم إجلاء 115 شخصا.



وأضافت الوكالة أن الفيضانات التي وقعت في الصباح الباكر في منطقة لوو ريجينسي أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضرارا بأكثر من 1800 منزل، لكنها أوضحت أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق.