الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون "التأثير الأجنبي": "لا للحكومة الروسيّة!"

تظاهر الآلاف في جورجيا الجمعة ضدّ مشروع قانون مثير للجدل يتعلّق بـ"التأثير الأجنبي" وسبق للغرب أن انتقده، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.وانخفض عدد المتظاهرين عن الليالي السابقة، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع. وفرّقت الشرطة مسيرة الأربعاء باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. واعتقلت الشرطة شخصا الجمعة وأوقفت 23 آخرين في اليوم السابق، بحسب وزارة الداخلية.وتجمّع المتظاهرون الجمعة خارج فندق "باراغراف" الذي تملكه شركة الأوليغارشي بيدزينا إيفانيشفيلي حيث يُعقد منتدى لبنك التنمية الآسيوي ويحضره أيضا أعضاء من الحكومة الجورجيّة. ثمّ سار المتظاهرون إلى مقرّ حزب "الحلم الجورجي" الحاكم. والملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الحزب، يُعتبر القائد الفعلي للبلاد. وهتف المتظاهرون "لن نتعب!" و"جورجيا ستنتصر!" و"لا للحكومة الروسيّة!"، في وقت يُتّهم "الحلم الجورجي" ووزراؤه بخدمة مصالح روسيا.ومنذ التاسع من نيسان، تشهد البلاد تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بعدما أعاد حزب "الحلم الجورجي" تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي" الذي يُخالف طموحات تبليسي في الانضمام الى الاتّحاد الاوروبي.وفي حال إقرار القانون، فإنّه سيُلزم أيّ منظمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبيّة".وتؤكّد الحكومة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظّمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافيّة" في ما يتعلّق بتمويلها.