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o
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o
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رئيس بلدية خاركيف: روسيا تقصف أهدافاً مدنية في المدينة
أخبار دولية
2024-05-04 | 01:04
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رئيس بلدية خاركيف: روسيا تقصف أهدافاً مدنية في المدينة
اعلن رئيس بلدية خاركيف إن طائرتين مسيرتين روسيتين قصفتا أهدافا مدنية في خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإشعال حريق.
وأضاف رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تطبيق تيليجرام للتراسل أن من بين المصابين طفلا عمره 13 عاما وامرأة.
وقال إن أجهزة الطوارئ موجودة في الموقع.
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