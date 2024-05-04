روسيا: أسقطنا 4 صواريخ طويلة المدى أميركية الصنع فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت أربعة صواريخ طويلة المدى أميركية الصنع فوق شبه جزيرة القرم، وهي من أسلحة معروفة باسم منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.



وذكر مسؤول أميركي أن منظومة الصواريخ التكتيكية، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، استخدمت لأول مرة في الساعات الأولى من يوم 17 نيسان بإطلاقها على مطار روسي في القرم على بعد نحو 165 كيلومترا من الجبهة الأوكرانية.