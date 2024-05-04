فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)

شارك آلاف من المسيحيين الأرثوذكس في مراسم "سبت النور" في القدس الشرقية، عشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.



كما حمل المؤمنون الشموع وتجمعوا داخل كنيسة القيامة حيث يقع قبر يسوع المسيح. ودقت أجراس الكنيسة احتفاءً بفيض النور المقدس ليضيء شموع المؤمنين.