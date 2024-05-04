مفاوضو حماس ومدير المخابرات الأميركية في القاهرة لبحث الهدنة

اكد مسؤول في حركة حماس لرويترز ان مفاوضيها وصلوا إلى القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في حرب غزة ربما تتضمن إعادة بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى إسرائيل.



ووصل وفد حماس قادما من مقر الحركة في قطر التي تسعى بالتعاون مع مصر للتوسط إزاء اتفاق لوقف لإطلاق النار. وسبق إبرام اتفاق هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر تشرين الثاني.