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اليابان والهند تأسفان لتصريحات بايدن بشأن "رهاب الأجانب"
أخبار دولية
2024-05-04 | 08:43
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اليابان والهند تأسفان لتصريحات بايدن بشأن "رهاب الأجانب"
أسفت الهند واليابان لتصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، واعتبر فيها أن البلدين الحليفين للولايات المتحدة يعانيان "رهاب الأجانب"، حالهما كحال خصميهما الصين وروسيا.
وقال وزير الخارجية الهندي أس. جايشانكار إن ما قاله بايدن لا يعكس الواقع، موضحا في تعليقات نشرتها السبت صحيفة "إيكونوميك تايمز" إنه "بادئ ذي بدء، اقتصادنا ليس متعثرا".
وأضاف "الهند بلد فريد للغاية... في تاريخ العالم، كانت مجتمعا منفتحا... مختلف الناس من مختلف المجتمعات يأتون الى الهند".
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