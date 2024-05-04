حصيلة الفيضانات في جنوب البرازيل ترتفع الى 56 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 56 قتيلًا و67 مفقودًا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الدفاع المدني السبت.



وأدى ارتفاع منسوب المياه في ولاية ريو غراندي دو سول إلى قطع طرق وأضرار بالغة في عاصمة الولاية بورتو أليغري حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض الأحياء التي غمرتها المياه.