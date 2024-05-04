تظاهرة في وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء

تظاهر مئات السبت في ولاية صفاقس في وسط تونس للمطالبة بالإجلاء "السريع" لآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة على بعد حوالى 40 كلم شمال مركز الولاية.



واعتبر النائب البرلماني طارق مهدي أن "الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل"، مستنكرا وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.