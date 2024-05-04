طلاب مناهضون للحرب في غزة ينصبون خيما في كلية ترينيتي بدبلن

نصب طلاب من كلية ترينيتي المرموقة في دبلن مخيما في حرم الجامعة احتجاجاً على الهجوم الذي تشنه اسرائيل في غزة، وأغلقوا السبت مدخل مبنى عادة ما يستقطب الكثير من السياح.



ووصف المحتجون تعبئتهم بأنها "مخيم للتضامن مع فلسطين" في اعقاب تزايد تجمعات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة.



وقال رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، لازلو مولنارفي، لقناة "آلا تي أي" التلفزيونية إن المحتجين يطالبون الجامعة بقطع علاقتها مع إسرائيل.

