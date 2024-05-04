إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة إذا سجلت "تطورا إيجابيا" بشأن مقترح الهدنة

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير السبت ان بلاده سترسل وفدا إلى القاهرة لاستكمال المحادثات بشأن هدنة غزة إذا رأت "تطورا إيجابيا" بشأن إطار صفقة الرهائن.



وصرّح المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، "ما نبحثه هو اتفاق حول إطار عمل لصفقة رهائن محتملة".



وأضاف "من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وطويلة من أجل التوصل إلى اتفاق فعلي".



وتابع المسؤول الذي تحدث باللغة الانكليزية "إذا أرسلنا وفدا بقيادة رئيس الموساد إلى القاهرة فسيكون ذلك مؤشرا على تطور إيجابي بشأن إطار العمل".