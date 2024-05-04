روسيا تدرج زيلينسكي على قائمة المطلوبين

أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقا لإشعار نُشر السبت على موقع وزارة الداخلية.



وجاء في النص المقتضب أن الرئيس الأوكراني مطلوب "بموجب مادة من قانون العقوبات" دون ذكر تفاصيل إضافية.



وبدأت روسيا في شباط 2022 غزوا لأراضي أوكرانيا، وصفته بأنه معركة ضد سلطة "نازية" في كييف.



ويستهدف المسؤولون الروس بشكل خاص زيلينسكي. وغداة بدء الغزو، دعا الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني لإطاحته.



وقائمة المطلوبين من قبل موسكو طويلة وتشمل شخصيات روسية أو أجنبية وخاصة اوكرانية.

