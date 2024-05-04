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إمارة الشارقة بالإمارات تعلن عن كشف جديد للغاز في حقل هديبة
أخبار دولية
2024-05-04 | 11:18
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إمارة الشارقة بالإمارات تعلن عن كشف جديد للغاز في حقل هديبة
أعلنت إمارة الشارقة بالإمارات اليوم، عن كشف جديد للغاز بحقل هديبة.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان، أن البئر الجديدة تحوي "كميات مبشرة" من الغاز.
وقال: "تم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) بحفر بئر في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة المقبلة لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره".
أخبار دولية
إمارة الشارقة
الإمارات
غاز
حقل هديبة
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