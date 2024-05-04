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فوز رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان بولاية ثالثة

أخبار دولية
2024-05-04 | 11:47
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فوز رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان بولاية ثالثة
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فوز رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان بولاية ثالثة

فاز رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان السبت بولاية ثالثة، متفوّقا بفارق كبير على منافسته المحافظة سوزان هول، بعد إعلان كل مناطق العاصمة نتائجها في الانتخابات المحلية.
     
وأصبح خان (53 عاما)، وهو ابن مهاجرَين باكستانيَين وأول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية، أول زعيم للندن يحصل على ثلاث ولايات منذ إنشاء هذا المنصب في العام 2000.

أخبار دولية

بلدية

لندن

صادق خان

ولاية ثالثة

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