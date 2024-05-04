برنامج الأغذية العالمي: شمال غزة يعاني "مجاعة شاملة" تتمدد جنوبًا

حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن شمال قطاع غزة يعاني "مجاعة شاملة" تتمدد إلى جنوب القطاع الفلسطيني.



وقالت ماكين في مقتطف أذيع الجمعة من مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأميركية ستبث كاملة الأحد: "هناك مجاعة، مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب".



وأضافت مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "عندما تكون هناك نزاعات كهذه، تثير مشاعر قوية، ومع ما يحدث في الحرب، تحدث المجاعة".



وأوضحت سيندي ماكين أن "ما نطلبه، وما طالبنا به باستمرار، هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول من دون عوائق للدخول إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية".



وبرنامج الأغذية العالمي من بين عدة وكالات ومنظمات إنسانية تحاول إيصال الغذاء إلى غزة.



من جهتها، أشارت منظمة الصحة العالمية الجمعة إلى أن الوضع الغذائي تحسن بشكل طفيف في القطاع الفلسطيني، لكن خطر المجاعة لا يزال قائمًا.

