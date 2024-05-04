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توتر دبلوماسي بين إسبانيا والأرجنتين على خلفية إنتقادات متبادلة

أخبار دولية
2024-05-04 | 15:44
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توتر دبلوماسي بين إسبانيا والأرجنتين على خلفية إنتقادات متبادلة
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توتر دبلوماسي بين إسبانيا والأرجنتين على خلفية إنتقادات متبادلة

شهدت العلاقات بين إسبانيا والأرجنتين توترًا السبت وسط تبادل لانتقادات لاذعة مع اتهام للرئيس الأرجنتيني بتعاطي مواد مخدرة ولرئيس الوزراء الإسباني بالتسبب بتدهور اقتصادي لبلاده.

وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها مساء الجمعة عندما أشار وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يتعاطى مواد مخدرات.

ورد الرئيس الأرجنتيني السبت باتهام رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز بأنه يجلب "الفقر والموت" لشعبه ويهدد وحدة إسبانيا.

ومن المقرر أن يزور ميلي إسبانيا بعد أسبوعين للمشاركة في حدث ينظمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف المعارض في 18 و19 أيار.

ولا يشمل جدول الزيارة أي لقاء مع سانشيز أو العاهل الإسباني.

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