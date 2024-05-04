58 قتيلًا و67 مفقودًا على الأقل جراء فيضانات في جنوب البرازيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل إلى 58 قتيلًا و67 مفقودًا، في حين تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة "غير مسبوقة".



وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني قد أفادت عن مقتل 56 شخصًا.



وأدى انفجار قوي في محطة للوقود السبت إلى مقتل شخصين على الأقل في بورتو أليغري، وفق ما أفاد مراسل لفرانس فرانس كان متواجدًا في الموقع.



ووقع الانفجار في حين كانت سيارات تابعة لأجهزة الإنقاذ تتزود بالوقود في المحطة التي غمرتها مياه الفيضانات.



وأشار حاكم الولاية إلى أن ريو غراندي دو سول تشهد "أسوأ كارثة مناخية في تاريخها" مع إصابة نحو 300 بلدة بأضرار.