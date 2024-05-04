قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم السبت أن هجمات شنتها روسيا على منطقتي خاركيف ودنيبرو وعلى مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر، فضلًا عن تضرر بنية تحتية حيوية ومبان تجارية وسكنية.



وأفاد أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف بأن القصف الروسي قتل رجلًا يبلغ من العمر 49 عامًا في شارع قريب من منزله في قرية سلوبوجانسكي. كما كتب على تطبيق تيليغرام أن مسنة تبلغ من العمر 82 عامًا قتلت وأصيب رجلان في قصف خلال الليل في مدينة خاركيف.



وأشار إلى أن هجومًا صاروخيًا روسيًا أدى إلى نشوب حريق في مؤسسة مدنية بمنطقة صناعية في المدينة، ما أسفر عن إصابة ستة موظفين.