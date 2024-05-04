قيادي في حماس: الحركة لن تقبل بهدنة لا تتضمن وقفًا دائمًا للحرب في غزة

أكد مسؤول كبير في حركة حماس مساء السبت أن الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال" على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحةً "وقفًا دائمًا للحرب".



واستؤنفت في القاهرة السبت المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ قرابة سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على خلفية اتهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن "حماس لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحةً وقفًا دائمًا للحرب على غزة، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "يعرقل شخصيًا" جهود التوصل لاتفاق هدنة وذلك لما اعتبره "حسابات شخصية".



ورأى المسؤول أن "تعنت الاحتلال قد يعطل المفاوضات ونتانياهو يتحمل كامل المسؤولية عن فشلها".



وأفاد بأن "حماس طلبت أن يتضمن الاتفاق نصًا واضحًا وصريحًا يقول الاتفاق على وقف كلي ودائم لاطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ترفض هذه النقطة حتى الآن".