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فرار سجناء من سجن في هايتي ومقتل أربعة بأيدي الشرطة

أخبار دولية
2024-05-05 | 01:13
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فرار سجناء من سجن في هايتي ومقتل أربعة بأيدي الشرطة
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فرار سجناء من سجن في هايتي ومقتل أربعة بأيدي الشرطة

فر ثمانية سجناء ليل الجمعة السبت من سجن في شمال هايتي وتحديدا من زنزانة تضم 37 شخصا، وقُتل أربعة آخرون بأيدي الشرطة أثناء محاولتهم القيام بذلك، حسبما ذكرت الشرطة المحلية التي قالت إنها قبضت على ستة من الهاربين الثمانية. 
     
ومنذ الهجمات التي شنتها عصابات نهاية شباط الماضي والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، فر أكثر من 4600 معتقل، حسب الأمم المتحدة، من سجون هذا البلد الكاريبي الفقير الذي وقع في أزمة خطيرة.

وقال المسؤول الحكومي جير بيير لراديو "ماجيك 9" في بور أو برنس، إن المعتقلين الـ37 في هذه الزنزانة مدانون بارتكاب جرائم عنف ويُعتبرون خطرين. 
     
وتشهد هايتي منذ عقود فقرا وكوارث طبيعية وعدم استقرار سياسي وأعمال عنف تنفذها عصابات.

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