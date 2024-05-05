مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن لن توافق على اتفاق دفاعي مع الرياض ما لم يكن هناك اتفاق تطبيع مع إسرائيل

بعد تصريحات كلّ من المسؤولين الاميركيين والسعوديين بشأن قرب الاتفاق الامنيّ بينهما، كلامٌ جديد في هذا الموضوع جاء هذه المرّة على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.فقد أكد سوليفان أن واشنطن لن توافق على اتفاق دفاعي مع الرياض ما لم يكن هناك اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.وقال سوليفان لصحيفةإن الرؤية المتكاملة هي تفاهم ثنائي بين الولايات المتحدة والسعودية إلى جانب التطبيع بين إسرائيل والسعودية، إضافة إلى جانب خطوات ذات مغزى لصالح الشعب الفلسطيني حسب تعبيره، وشدد على أن كل ذلك يجب أن يجتمع معا، فلا يمكن فصل جزء واحد عن الأجزاء الأخرى، بحسب وصف سوليفان.