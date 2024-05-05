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روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-05 | 06:25
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روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا
أعلنت روسيا الأحد بأن قواتها المسلحة سيطرت على قرية أوتشيرتين في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة المكاسب الميدانية الصغيرة التي تحققها موسكو.
وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية "حررت بالكامل قرية أوتشيرتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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